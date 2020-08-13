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"Огромный прорыв". Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

Заявление стран было подготовлено совместно с США.

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Фото © Shutterstock

Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений, а также о поиске мирного решение израильско-палестинского конфликта. Об этом говорится в совместном с США трёхстороннем заявлении, которое обнародовал американский президент Дональд Трамп в своём твиттере.

Огромный прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими великими друзьями, Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами! — написал Трамп также в соцсети.

В документе отмечается, что это соглашение будет способствовать "укреплению мира в Ближневосточном регионе". Сообщается также, что в ближайшее время делегации ОАЭ и Израиля встретятся, чтобы подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, авиасообщения, здравоохранения и многих других сфер, в том числе документы об открытии посольств.

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Глава Белого дома отметил, что ведётся работа по урегулированию этого вопроса.

Кроме того, по условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу Иордана и вместе с ОАЭ найдёт мирное решение израильско-палестинского конфликта.

Ранее Лайф рассказывал, что в Израиле создают поселение в честь Трампа на Голанах. К строительству приступили в июне.

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