"Огромный прорыв". Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений, а также о поиске мирного решение израильско-палестинского конфликта. Об этом говорится в совместном с США трёхстороннем заявлении, которое обнародовал американский президент Дональд Трамп в своём твиттере.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

— Огромный прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими великими друзьями, Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами! — написал Трамп также в соцсети.

В документе отмечается, что это соглашение будет способствовать "укреплению мира в Ближневосточном регионе". Сообщается также, что в ближайшее время делегации ОАЭ и Израиля встретятся, чтобы подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, авиасообщения, здравоохранения и многих других сфер, в том числе документы об открытии посольств.

Кроме того, по условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу Иордана и вместе с ОАЭ найдёт мирное решение израильско-палестинского конфликта.