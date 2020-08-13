Мошенники обманули на крупную сумму спортивного директора и баскетболиста ЦСКА

Два сообщения с просьбой выслать денег отправил по WatsApp неизвестный злоумышленник спортивному директору баскетбольной команды ЦСКА Андрею Щепанкову и игроку армейцев Семёну Антонову. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Автор сообщения представился физиотерапевтом команды и даже вставил в мессенджер его фотографию. В итоге спортивный директор Щепанков откликнулся на просьбу, как ему тогда казалось, знакомого человека и одолжил ему в мае 75 тысяч рублей.

А вот баскетболист оказался более осмотрительным. Антонов пытался перезвонить на номер, с которого пришло сообщение, но так и не получил ответа. Позднее, уже в июле, спортсмену пришло новое послание с просьбой занять 50 тысяч рублей. В этот раз баскетболист решился отправить деньги, но перевод заблокировали.