Абызову предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершило следственные действия по уголовному делу бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, экс-министру и 11 соучастникам предъявлены окончательные обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, легализации полученных в результате совершения преступления денежных средств, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, вместе со знакомыми — Николаем Степановым и Максимом Русаковым — с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов создал и возглавил преступное сообщество. В 2014 году экс-министр и соучастники мошенническим путём похитили 4 миллиарда рублей, поставив под угрозу надёжность функционирования генерирующего оборудования компании "Сибэко" в рамках функционирования единой энергетической системы страны. Из-за преступных действий обвиняемых на потребителя электроэнергии была возложена необоснованная тарифная нагрузка.

Похищенные деньги были в полном объёме выведены за пределы России, их хранили на рублёвых счетах в банках Кипра.

В 2017 году Абызов решил продать контрольный пакет акций АО "Сибэко", сведения о владении которым скрывал, и передал бывшим топ-менеджерам компании в качестве коммерческого подкупа 78 миллионов рублей. В результате Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности, скрыв это от контролирующих органов и акционеров.