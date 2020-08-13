Жёсткие действия силовиков при задержании в Минске попали на видео. Не обошлось без пострадавших

Несколько человек были задержаны во второй половине дня в районе Немига в Минске около моста. Очевидцы засняли как минимум три эпизода достаточно жёстких действий белорусских правоохранителей. На одном из них сотрудник ДПС держит группу людей под дулом пистолета, однако что именно произошло, трудно понять без предыстории.

Сотрудники ДПС направляли на людей оружие Видео © Instagram / l_rusakovich

Другой эпизод был связан с попыткой прохожих отбить у милиционеров задержанного парня. Со слов свидетелей ЧП, людям также угрожали табельным оружием.

Кроме того, очевидцы утверждают, что в результате столкновений с силовиками в районе моста есть раненые. На снятых ими кадрах видно, как прохожие бегут на помощь к лежащему на асфальте человеку. Информация о его состоянии выясняется.