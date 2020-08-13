Жёсткие действия силовиков при задержании в Минске попали на видео. Не обошлось без пострадавших

Несколько человек были задержаны во второй половине дня в районе Немига в Минске около моста. Очевидцы засняли как минимум три эпизода достаточно жёстких действий белорусских правоохранителей. На одном из них сотрудник ДПС держит группу людей под дулом пистолета, однако что именно произошло, трудно понять без предыстории.
Сотрудники ДПС направляли на людей оружие
Видео © Instagram / l_rusakovich
Другой эпизод был связан с попыткой прохожих отбить у милиционеров задержанного парня. Со слов свидетелей ЧП, людям также угрожали табельным оружием.
Кроме того, очевидцы утверждают, что в результате столкновений с силовиками в районе моста есть раненые. На снятых ими кадрах видно, как прохожие бегут на помощь к лежащему на асфальте человеку. Информация о его состоянии выясняется.
"Прошу уволить с 14 августа". В соцсетях сообщили о "бегстве" высокопоставленного сотрудника администрации ЛукашенкоБессрочная забастовка рабочих МАЗа и БелАЗа, возможно, добралась до самых высоких кабинетов.
Напомним, акции протеста в Минске и других крупных белорусских городах не утихают уже пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.