"Яндекс" сообщил Посольству РФ про обыск в нескольких минских офисах. При этом СК Белоруссии отрицает визит силовиков

Представители Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь (ГУБОПиК) наведались с обысками в три офиса "Яндекс" и "Убера" в Минске. Об этом компания сообщила в российское посольство.

— Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались, — передаёт белорусское отделение радио Sputnik в своём Telegram-канале.