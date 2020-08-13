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"Яндекс" сообщил Посольству РФ про обыск в нескольких минских офисах. При этом СК Белоруссии отрицает визит силовиков

Никто из сотрудников компании задержан не был.

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Фото © Терещенко Михаил / ТАСС

Представители Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь (ГУБОПиК) наведались с обысками в три офиса "Яндекс" и "Убера" в Минске. Об этом компания сообщила в российское посольство.

Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались, — передаёт белорусское отделение радио Sputnik в своём Telegram-канале.

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Захарова отметила, что попытки найти "русский след" в организации беспорядков в республике безосновательны.

Ранее Лайф сообщал, что неизвестные люди с оружием заблокировали офис "Яндекса" на проспекте Дзержинского в Минске. Пресс-служба компании официально подтвердила эту информацию. При этом Mash сообщал, что с 15 марта сотрудники минского "Яндекса" работают на удалёнке, а сам офис был закрыт, когда туда пришли люди с оружием.

Ранее Лайф сообщал, что во время беспорядков в Минске силовики задержали несколько российских журналистов: основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, репортёра "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и других. Почти все они уже вернулись в Россию и рассказали, как их задерживали белорусские силовики и каково им пришлось в камере центра изоляции правонарушителей.

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