Российский тяжелоатлет сломал колени во время приседания с 400-килограммовой штангой — видео 18+

Российский тяжелоатлет Александр Седых во время приседания с 400-килограммовой штангой получил серьёзную травму — перелом коленей. Инцидент попал на видео, которое доступно на YouTube-канале Ивана Славинского.

На кадрах видно, что тяжелоатлет поднимает штангу, а когда начинает опускаться, его колени подгибаются — и он падает вперёд. К пострадавшему тут же подбегают люди.

Всё случилось в подмосковном Долгопрудном на открытом чемпионате Европы по версии World Raw Powerlifting Federation (WRPF). Спортсмену покорилось 380 килограммов, а на подходе к 400 килограммам и произошла трагедия. Седых сразу госпитализировали в больницу, где оперировали в течение шести часов.

Сам спортсмен рассказал Universe of power, что ему предстоит лежать два месяца, при этом не двигать ногами, а затем "заново учиться ходить и восстанавливаться". Седых отметил, что, по словам врачей, колено собрали хорошо, "всё сшили".

Пауэрлифтер является действующим чемпионом International Powerlifting League и WRPF.