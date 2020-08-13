Умер актёр из "Битвы за Севастополь" Сергей Куницкий

Умер актёр Сергей Куницкий, известный по картинам "Битва за Севастополь", "Мы из будущего" и "Тест на беременность". О смерти артиста сообщила пресс-служба Московского Губернского театра, выразив соболезнования его родным и близким.

— Ему было 35 лет. Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять, — сказали в театре.

Причина смерти Куницкого не называется. Уточняется лишь, что он умер 12 августа.