Россия может возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с сентября

Россия с 1 сентября с большой долей вероятности возобновит авиасообщение со многими странами СНГ, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на источники. Отмечается, что официально об открытии границ могут сообщить в 20-х числах августа.

По словам экспертов, для рейсов в ближнее зарубежье есть несколько оснований, в том числе тот факт, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом, а в сентябре планируется промышленный запуск вакцины от CoViD-19. Кроме того, в странах СНГ также нормализуется эпидемиологическая обстановка.

В планах на ближайшее время открыть границы с Россией и у Правительства Армении. Как сообщил вице-премьер страны Тигран Авинян, идут переговоры по этому вопросу.

Также в сентябре должен стартовать второй этап возобновления международного авиасообщения. По данным источников АТОР, в первый месяц осени право на запуск рейсов за рубеж получат города, заявленные Минтрансом ещё в июле, — Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. При этом полёты за границу могут вернуться и в аэропорты Сочи, Краснодара и Казани, правда, немного позже.