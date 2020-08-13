Замглавы Колпинского района Петербурга попался на взятке. Лайф публикует видео задержания чиновника

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В Санкт-Петербурге на взятке поймали заместителя главы Администрации Колпинского района Алексея Жукова. В распоряжении Лайфа оказались кадры его задержания.

По версии следствия, чиновник предложил коммерческому директору одной из организаций города передать ему 446 тысяч рублей. Взамен Жуков обещал "общее покровительство", беспрепятственное подписание актов выполненных работ и оплату за их исполнение, сообщили в городском ГСУ СК РФ.

Задержали подозреваемого днём 12 августа после получения суммы. В настоящее время решается вопрос о предъявлении Жукову обвинений и избрании меры пресечения, возбуждено уголовное дело о получении взятки.