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Собянин решил ограничить праздничные мероприятия в День города в Москве

Массовых празднований не будет, а вот локальные в парках и скверах останутся.

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Фото © Агентство "Москва"

Масштабного празднования Дня города в Москве в сентябре текущего года не будет из-за эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Он признал, что в мэрии было желание провести День города полномасштабно, но ситуация к этому, к сожалению, не располагает.

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У нас не будет перекрыта Тверская, не будет массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, — проанонсировал мэр.

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Ранее стало известно, что учебный год в Москве начнётся, как обычно, с 1 сентября, однако школьные линейки проводить не планируется.

Также Сергей Собянин заявил, что москвичам в ближайшие месяцы придётся соблюдать меры безопасности и носить защитные маски.

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