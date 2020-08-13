Собянин решил ограничить праздничные мероприятия в День города в Москве

Масштабного празднования Дня города в Москве в сентябре текущего года не будет из-за эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Он признал, что в мэрии было желание провести День города полномасштабно, но ситуация к этому, к сожалению, не располагает.

— У нас не будет перекрыта Тверская, не будет массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, — проанонсировал мэр.

Ранее стало известно, что учебный год в Москве начнётся, как обычно, с 1 сентября, однако школьные линейки проводить не планируется.