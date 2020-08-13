Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Собянин: Носить маски москвичам придётся в ближайшие месяцы

Градоначальник отметил, что, несмотря на это, планируется, что жизнь в городе будет протекать в нормальном режиме.

724

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям столицы в ближайшие месяцы придётся соблюдать меры безопасности и носить защитные маски.

Нам придётся, уже это совершенно очевидно, соблюдать те требования, которые выставлены Роспотребнадзором, санитарными врачами, по средствам индивидуальной защиты, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что людям необходимо быть осторожными и думать о защите себя и окружающих.

Собянин подчеркнул, что использование таких средств в общественных местах, транспорте и на работе — залог того, что предприятия будут работать. По словам мэра столицы, несмотря на сохранение такого режима, есть план "нормально работать, полноценно жить и развиваться".

Отрицательный резус-фактор крови влияет на заражение коронавирусом

Учёные проанализировали распространение вируса в 126 странах.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца.

Выбор редакции

Loading...