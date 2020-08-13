Ещё 5057 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

В России за прошедшие 24 часа выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 26,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки от инфекции полностью выздоровело 6098 человек, 124 человека скончалось. Больше всего оправившихся от болезни зафиксировано в Москве, Башкирии и Нижегородской области.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 907 758 случаев заражения CoVID-19.

— За весь период выписано по выздоровлении 716 396 человек. За весь период от коронавируса умерло 15 384 человека, — отмечается в сообщении штаба.