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Ещё 5057 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

За сутки от CoViD-19 полностью выздоровело 6098 пациентов.

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Фото © Pixabay

В России за прошедшие 24 часа выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 26,3% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки от инфекции полностью выздоровело 6098 человек, 124 человека скончалось. Больше всего оправившихся от болезни зафиксировано в Москве, Башкирии и Нижегородской области.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 907 758 случаев заражения CoVID-19.

За весь период выписано по выздоровлении 716 396 человек. За весь период от коронавируса умерло 15 384 человека, — отмечается в сообщении штаба.

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Проверка начнётся после завершения двух этапов тестирования в РФ.

Ранее Лайф писал, что в Москве от коронавируса вылечилось ещё 787 пациентов.

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