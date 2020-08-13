Российскую вакцину от коронавируса осенью испытают на Филиппинах

— Третья стадия клинических испытаний на Филиппинах пройдёт одновременно с Россией с октября по март 2021 года. <...> Произойдёт это после того, как в сентябре группа экспертов завершит проверку первого и второго этапов российских испытаний, — цитирует информагентство пресс-секретаря президента Гарри Рока.