Российскую вакцину от коронавируса осенью испытают на Филиппинах

Власти Филиппин планируют в октябре начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС.
— Третья стадия клинических испытаний на Филиппинах пройдёт одновременно с Россией с октября по март 2021 года. <...> Произойдёт это после того, как в сентябре группа экспертов завершит проверку первого и второго этапов российских испытаний, — цитирует информагентство пресс-секретаря президента Гарри Рока.
Названа экспортная цена российской вакцины от коронавирусаПрепарат подешевеет, как только наладится серийный выпуск.
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции будет производиться и распространяться в Бразилии. Соответствующее соглашение о производстве и дистрибуции подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса.