Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Лукашенко

В графике президента России Владимира Путина не запланировано встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация, что глава республики срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным, однако в пресс-службе эту информацию опровергли.
В Белоруссии освободили задержанных польских журналистовВместе с ними задержали украинских представителей прессы, их пока не отпустили.
Напомним, после президентских выборов в республике, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов, в городах страны начались протесты, которые не утихают четвёртую ночь. Свою позицию высказывают и звёзды — например, актриса Саша Бортич, которая вышла к посольству в поддержку белорусов.