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Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Лукашенко

Ранее некоторые СМИ сообщали, что белорусский лидер срочно вылетел в Москву.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

В графике президента России Владимира Путина не запланировано встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава республики срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным, однако в пресс-службе эту информацию опровергли.

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Вместе с ними задержали украинских представителей прессы, их пока не отпустили.

Напомним, после президентских выборов в республике, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов, в городах страны начались протесты, которые не утихают четвёртую ночь. Свою позицию высказывают и звёзды — например, актриса Саша Бортич, которая вышла к посольству в поддержку белорусов.

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