Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Лукашенко

В графике президента России Владимира Путина не запланировано встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава республики срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным, однако в пресс-службе эту информацию опровергли.