В Татарстане суд повторно оправдал отца, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью

Суд Бугульмы повторно оправдал жителя Татарстана Сергея Кукушкина по статье о насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Гособвинитель просил назначить мужчине 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В итоге Кукушкина "за причинение лёгкого вреда здоровью" ребёнка приговорили к исправительным работам.
В Татарстане суд оправдал мужчину, признавшегося в надругательстве над полуторагодовалой дочерьюПрокуратура обжаловала приговор.
В октябре 2019 года прибывшие на вызов медики обнаружили у полуторагодовалой девочки кровотечение. Врач-гинеколог пришёл к выводу, что оно стало следствием насилия. Под подозрение попал отец, так как именно он сидел дома с ребёнком и ещё двумя детьми в день происшествия и сообщил о травме.
Сначала мужчина говорил в своё оправдание, что травмировал дочь, пытаясь поменять подгузник. Позже он сознался, что после ссоры с женой "просто психанул" и сорвался на малышке. На суде супруга его поддержала, и мужчину оправдали. После этого прокуратура подала на обжалование приговора.