В Татарстане суд повторно оправдал отца, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью

Суд Бугульмы повторно оправдал жителя Татарстана Сергея Кукушкина по статье о насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гособвинитель просил назначить мужчине 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В итоге Кукушкина "за причинение лёгкого вреда здоровью" ребёнка приговорили к исправительным работам.

В октябре 2019 года прибывшие на вызов медики обнаружили у полуторагодовалой девочки кровотечение. Врач-гинеколог пришёл к выводу, что оно стало следствием насилия. Под подозрение попал отец, так как именно он сидел дома с ребёнком и ещё двумя детьми в день происшествия и сообщил о травме.