Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Татарстане суд повторно оправдал отца, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью

Мужчину приговорили к исправительным работам.

725

Фото © Pixabay

Суд Бугульмы повторно оправдал жителя Татарстана Сергея Кукушкина по статье о насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гособвинитель просил назначить мужчине 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В итоге Кукушкина "за причинение лёгкого вреда здоровью" ребёнка приговорили к исправительным работам.

В Татарстане суд оправдал мужчину, признавшегося в надругательстве над полуторагодовалой дочерью

Прокуратура обжаловала приговор.

В октябре 2019 года прибывшие на вызов медики обнаружили у полуторагодовалой девочки кровотечение. Врач-гинеколог пришёл к выводу, что оно стало следствием насилия. Под подозрение попал отец, так как именно он сидел дома с ребёнком и ещё двумя детьми в день происшествия и сообщил о травме.

Сначала мужчина говорил в своё оправдание, что травмировал дочь, пытаясь поменять подгузник. Позже он сознался, что после ссоры с женой "просто психанул" и сорвался на малышке. На суде супруга его поддержала, и мужчину оправдали. После этого прокуратура подала на обжалование приговора.

"Психанул немного". Оправданного в насилии над годовалой дочерью искали приставы и судили за кражу

Шокирующая новость из Татарстана — суд оправдал насильника собственной дочери. Годовалой малышке пришлось пережить хирургическое вмешательство, но судьи не нашли в действиях отца сексуального характера. Оправдательный приговор вызвал в Сети волну возмущения. Лайф разбирался в подробностях странного дела.

Выбор редакции

Loading...