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Отрицательный резус-фактор крови влияет на заражение коронавирусом

Учёные проанализировали распространение вируса в 126 странах.

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Фото © Pixabay

Медики из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) провели исследования на основании данных из 126 стран, как резус-фактор крови влияет на вероятность заражения коронавирусом, сообщают "Известия".

Исследователи пришли к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений был характерен для стран, в которых отмечалось большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh–), — пишет издание.

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Проверка начнётся после завершения двух этапов тестирования в РФ.

Отмечается, что в мире процент людей с отрицательным резус-фактором составляет около 8%. Но в таких странах, как Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария, он близок к 17–19%. При этом в США, где очень много заболевших, у 15% граждан резус-фактор отрицательный.

Ранее в центре Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавируса, заверили, что российский препарат не может навредить организму. Директор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, созданной НИЦ имени Гамалеи. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе.

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