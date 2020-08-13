Отрицательный резус-фактор крови влияет на заражение коронавирусом

Медики из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) провели исследования на основании данных из 126 стран, как резус-фактор крови влияет на вероятность заражения коронавирусом, сообщают "Известия".

— Исследователи пришли к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений был характерен для стран, в которых отмечалось большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh–), — пишет издание.

Отмечается, что в мире процент людей с отрицательным резус-фактором составляет около 8%. Но в таких странах, как Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария, он близок к 17–19%. При этом в США, где очень много заболевших, у 15% граждан резус-фактор отрицательный.

Ранее в центре Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавируса, заверили, что российский препарат не может навредить организму. Директор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.