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Мишустин в шутку предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение, чтобы "увидеть инвестиции и новые объекты"

Премьер сегодня начал свой визит в регионы Дальнего Востока.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Во время посещения больницы на Чукотке глава правительства предложил коллегам "проверить здоровье".

— В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет? — спросил он.

Министр по развитию Дальнего Востока рассказал Лайфу о состоянии вице-премьера Трутнева, у которого нашли коронавирус

Сам Александр Козлов также протестировался на инфекцию.

Напомним, в четверг Мишустин прибыл в Анадырь. В планах премьера также визиты в Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

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