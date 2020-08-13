Мишустин в шутку предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение, чтобы "увидеть инвестиции и новые объекты"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Во время посещения больницы на Чукотке глава правительства предложил коллегам "проверить здоровье".
— В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет? — спросил он.
Министр по развитию Дальнего Востока рассказал Лайфу о состоянии вице-премьера Трутнева, у которого нашли коронавирусСам Александр Козлов также протестировался на инфекцию.
Напомним, в четверг Мишустин прибыл в Анадырь. В планах премьера также визиты в Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.