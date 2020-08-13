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В частной клинике в Москве умерло несколько пациентов. СК начал проверку

Родственники полагают, что их близким были оказаны некачественные услуги.

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В частной медицинской клинике в Москве за непродолжительное время скончалось четыре пациента. Об этом сообщили в программе "Вести" на телеканале "Россия 24". Проверку информации о гибели людей начали следователи столичного ГСУ СК РФ. При этом, по данным ведомства, за короткий период умерло не четыре, а пять пациентов медучреждения.

Родственники считают, что их близким были оказаны некачественные услуги, — пояснили в СК.

Проверку в клинике уже провёл Росздравнадзор, специалисты выявили ряд нарушений. Учреждению на время запретили оказывать медпомощь по профилю "Анестезиология и реаниматология".

Тем временем родные погибших готовят коллективный судебный иск. Они намерены добиваться полного закрытия клиники и требуют возбуждения уголовного дела по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Колопроктолог не только назначил мужчине совершенно не нужную операцию, но ещё и ввёл препарат, который его убил.

Вы считаете, что это большая, плохая статистика? Я считаю, что, если смерть наступила по объективным обстоятельствам, она имела право место быть, — прокомментировала ситуацию гендиректор частной клиники Анна Сидорова.

Ранее в Москве после пластики груди в частной клинике умерла 31-летняя пациентка.

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