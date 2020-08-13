В частной клинике в Москве умерло несколько пациентов. СК начал проверку

В частной медицинской клинике в Москве за непродолжительное время скончалось четыре пациента. Об этом сообщили в программе "Вести" на телеканале "Россия 24". Проверку информации о гибели людей начали следователи столичного ГСУ СК РФ. При этом, по данным ведомства, за короткий период умерло не четыре, а пять пациентов медучреждения.

— Родственники считают, что их близким были оказаны некачественные услуги, — пояснили в СК.

Проверку в клинике уже провёл Росздравнадзор, специалисты выявили ряд нарушений. Учреждению на время запретили оказывать медпомощь по профилю "Анестезиология и реаниматология".

Тем временем родные погибших готовят коллективный судебный иск. Они намерены добиваться полного закрытия клиники и требуют возбуждения уголовного дела по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Вы считаете, что это большая, плохая статистика? Я считаю, что, если смерть наступила по объективным обстоятельствам, она имела право место быть, — прокомментировала ситуацию гендиректор частной клиники Анна Сидорова.