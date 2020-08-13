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Кампанию для сбора средств Фургалу в Сети назвали драматизацией ситуации

Бизнес-партнёры экс-губернатора Хабаровского края заключили ряд договоров с китайскими и панамскими компаниями.

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Фото © Новодережкин Антон / ТАСС

Кампанию по сбору средств для бывшего губернатора Хабаровского края можно считать попыткой драматизировать ситуацию и способом легализовать счета аффилированных компаний, пишет телеграм-канал "Нешпорт".

Необходимость "выхода в кеш" объясняется и тем, что сейчас против компаний семьи Фургала запущен серьёзный арбитражный процесс, где суммы требований по невыполненным обязательствам уже превышают более миллиарда рублей, — пишет канал.

Преступление и наказание. Кто из прокуроров мог оберегать экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Убийства, в которых обвиняют экс-губернатора Сергея Фургала, произошли ещё 15 лет назад. Тогда Хабаровский край представлял из себя кровавую криминальную республику, где обладатели малиновых пиджаков и синих прокурорских мундиров гуляли в одних ресторанах и вместе светились в криминальных хрониках. Лайф изучил события тех лет, чтобы понять, с чьей помощью Фургалу удавалось выходить сухим из воды по делам об убийствах.

Издание добавляет, что деньги в компаниях Фургала были немалые. В частности, речь идёт о компании ООО "Сталком", где с марта 2010-го владельцами являлись бизнес-партнёр экс-губернатора Мистрюков и его супруга Стародубова. Контракты о поставках этой фирмы были заключены с китайской Dongyida trading development Co., Limited, с панамской фирмой Zelfera Development S.A. и тоже с панамской компанией-нерезидентом Zelfera Development S.A.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца.

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