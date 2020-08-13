Кампанию для сбора средств Фургалу в Сети назвали драматизацией ситуации

Преступление и наказание. Кто из прокуроров мог оберегать экс-губернатора Хабаровского края Фургала Убийства, в которых обвиняют экс-губернатора Сергея Фургала, произошли ещё 15 лет назад. Тогда Хабаровский край представлял из себя кровавую криминальную республику, где обладатели малиновых пиджаков и синих прокурорских мундиров гуляли в одних ресторанах и вместе светились в криминальных хрониках. Лайф изучил события тех лет, чтобы понять, с чьей помощью Фургалу удавалось выходить сухим из воды по делам об убийствах.