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В Москве не будет школьных линеек 1 сентября

Также некоторые изменения коснутся и учебного процесса.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Учебный год в Москве начнётся, как обычно, с 1 сентября, однако школьные линейки проводить не планируется. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

— Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек. Но учебный процесс начнётся 1 сентября, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу

Будущему ученику понадобится ранец, форма и письменные принадлежности.

Кроме того, передвижение детей между классами будет ограничено, однако школьникам не нужно будет сидеть на уроках в масках.

Также Сергей Собянин заявил, что москвичам в ближайшие месяцы придётся соблюдать меры безопасности и носить защитные маски.

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