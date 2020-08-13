В Москве не будет школьных линеек 1 сентября

Учебный год в Москве начнётся, как обычно, с 1 сентября, однако школьные линейки проводить не планируется. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

— Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек. Но учебный процесс начнётся 1 сентября, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, передвижение детей между классами будет ограничено, однако школьникам не нужно будет сидеть на уроках в масках.