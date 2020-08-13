Яркое завершение лета. В Петербурге пройдёт фестиваль красок и мыльных пузырей

Святая корова! Или как прошёл индуистский праздник холи Индуисты отметили один из самых главных и красочных праздников — холи. Он празднуется в день после полнолуния в месяц пхальгуна по индуистскому календарю и обозначает окончание зимы. История праздника связана со множеством легенд, а само празднование сопровождается сожжением чучела, хождением по углям и осыпанием друг друга цветным порошком, благодаря чему праздник стал известен во всём мире. Предлагаем насладиться буйством цвета и эмоций, запечатлённым фотографами мировых СМИ.