Яркое завершение лета. В Петербурге пройдёт фестиваль красок и мыльных пузырей

Ограничения на массовые мероприятия под конец лета были сняты, и в Северной столице пройдут сразу два фестиваля, объединённые в один, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
— С 21 по 23 августа в парке имени Бабушкина пройдёт всероссийский фестиваль красок. Петербуржцев ожидает массовый красочный залп, а также музыкальные сеты от известных диджеев, — информирует канал.
Святая корова! Или как прошёл индуистский праздник холиИндуисты отметили один из самых главных и красочных праздников — холи. Он празднуется в день после полнолуния в месяц пхальгуна по индуистскому календарю и обозначает окончание зимы. История праздника связана со множеством легенд, а само празднование сопровождается сожжением чучела, хождением по углям и осыпанием друг друга цветным порошком, благодаря чему праздник стал известен во всём мире. Предлагаем насладиться буйством цвета и эмоций, запечатлённым фотографами мировых СМИ.
Отмечается, что там же пройдёт фестиваль мыльных пузырей. В нём будут участвовать аниматоры, которые покажут шоу. А посетителям предложат выдуть огромный мыльный пузырь.
При этом организаторы говорят, что на входе посетители смогут обзавестись перчатками и масками, так как, несмотря на снятие ограничений, правила индивидуальной защиты всё же соблюдаются.
Как сообщал Лайф, власти Филиппин планируют в октябре начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции будет производиться и распространяться в Бразилии.