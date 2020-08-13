"Слухи бесконечные". Собянин заявил, что возвращать ограничения в Москве не будут

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении ограничений из-за коронавируса с 15 сентября.
— По поводу 15 сентября — эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил — никаких планов на этот счёт нет, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяцаОн также заявил, что власти будут готовиться к вакцинации.
При этом некоторые изменения горожан всё же ждут — например, 1 сентября в столичных школах не будет линеек. Также из-за эпидемии коронавируса откажутся и от масштабного празднования Дня города. Кроме того, москвичам в ближайшие месяцы придётся соблюдать меры безопасности и носить защитные маски.