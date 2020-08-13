На коляске и в тапочках. СМИ опубликовали видео с Ефремовым в Боткинской больнице

Видео © Москва 24

Актёра Михаила Ефремова, которого 11 августа госпитализировали из здания суда, засняли в Боткинской больнице в Москве. Телеканал "Москва 24", опубликовавший видео, утверждает, что на кадрах запечатлён именно артист, однако точно сказать нельзя, так как лицо пациента скрывает маска.

Больного возят по больнице в инвалидной коляске, одет он в пижаму и тапочки.

Напомним, 11 августа должно было состояться судебное заседание по делу о смертельном ДТП. Михаилу Ефремову ещё по пути в суд стало плохо, из машины ФСИН его вывели под руки, но уже спустя несколько минут из здания его вынесли на носилках в бессознательном состоянии. Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт, а позже перевели в реанимацию.