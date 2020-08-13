На коляске и в тапочках. СМИ опубликовали видео с Ефремовым в Боткинской больнице

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Актёра Михаила Ефремова, которого 11 августа госпитализировали из здания суда, засняли в Боткинской больнице в Москве. Телеканал "Москва 24", опубликовавший видео, утверждает, что на кадрах запечатлён именно артист, однако точно сказать нельзя, так как лицо пациента скрывает маска.
Больного возят по больнице в инвалидной коляске, одет он в пижаму и тапочки.
Напомним, 11 августа должно было состояться судебное заседание по делу о смертельном ДТП. Михаилу Ефремову ещё по пути в суд стало плохо, из машины ФСИН его вывели под руки, но уже спустя несколько минут из здания его вынесли на носилках в бессознательном состоянии. Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт, а позже перевели в реанимацию.
"Такого беспредела ещё не видел". Адвоката возмутило отношение суда к больному ЕфремовуСегодняшнее заседание пришлось отложить, так как подсудимый по-прежнему в больнице.
При этом Ефремов и ранее жаловался на самочувствие: 10 августа ему дважды вызывали скорую помощь. Он отмечал ухудшение самочувствия и нарушение речи, но к приезду медиков симптомов уже не было. По мнению врачей, у Ефремова была транзиторная ишемическая атака — приступ, похожий на инсульт. А вот психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.