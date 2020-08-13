Надо меньше пить! Почему люди не верят в инсульт Ефремова?

Михаила Ефремова во вполне неплохом состоянии приставы вывели из квартиры, где он находится под домашним арестом. Артист лишь прихрамывал. Но действительно плохо, судя по виду, подсудному лицедею стало в машине, когда его уже доставили в суд. Приставы практически на руках вносили актёра. Пользователи Сети тут же вспомнили свои молодые годы.

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Тут же следом к суду приехала скорая. Не прошло и 20 минут, как Ефремова уже в прямом смысле на носилках вынесли из здания и отправили в больницу с подозрением на инсульт. Всё это попало на камеры. Пользователи оценили потрясающие актёрские данные подсудимого. Некоторые даже потребовали очередной награды для заслуженного артиста.

Скриншот © Instagram

Затем адвокат артиста Пашаев заявил, что Ефремов действительно перенёс инсульт. И здесь врата адских комментариев от пользователей разверзлись.

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Интересно, что к Ефремову за пару дней до этого вызывали скорую. Именно с подозрением на инсульт. Но, когда врачи приехали, никаких признаков этого заболевания не обнаружили.

Скриншот © VK

Не ушёл от внимания пользователей Сети и тот факт, что, когда Ефремов до домашнего ареста вёл, мягко говоря, нездоровый образ жизни, никаких инсультов у него не было.

Скриншот © Instagram

Некоторые пользователи не поверили в инсульт актёра, исходя из собственного опыта.

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Нашлись, правда, и те, кто всё же поверил и защитил актёра от хейтеров. Но таких в Сети, как, наверное, и в реальной жизни, абсолютное меньшинство.