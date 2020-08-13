Пора и честь знать. Чем занялись дети Михаила Ефремова после того, как он пережил инсульт

11 августа должно было пройти заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако ещё по пути артисту стало плохо, и вскоре его увезли в больницу прямо из здания суда. У актёра диагностировали инсульт, а его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Дети Ефремова по-разному отнеслись к ситуации.

Фото © Instagram / efremovefremov, maria_ivakova

32-летний сын Михаила Ефремова Никита отправился отдыхать в Сочи вместе со своей возлюбленной — ведущей и моделью Марией Иваковой. Актёр и его девушка делились кадрами в инстаграм-сториз, и Мария подписала, что её бойфренд "очень устал" и решил сбежать. Сейчас они наслаждаются морем и солнцем вдали от столичных проблем. Также в сториз артист ответил на вопрос о том, за что он сейчас особенно благодарен жизни.

Я жив и здоров, у меня есть кров, вода, еда, есть любимая. Есть любимое дело, есть близкие люди и группа поддержки, есть путь, по которому интересно идти. Есть что-то, гораздо большее, чем я, и оно меня любит Никита Ефремов

Видео © Instagram / efremovefremov

Недавно Никита совершил ещё одно путешествие. В июле он постил фото из поездки на Алтай, куда также отправился вместе со своей избранницей.

Слева — Никита Ефремов и Мария Ивакова. Фото © Instagram / efremovefremov

19-летняя сестра Никиты Анна Мария не так философски реагирует на происходящее с их отцом. Девушка не выходит из дома, боясь внимания журналистов, пишет телеграм-канал "Только никому". Она заявила, что в курсе ситуации, но не собирается давать никаких комментариев.

Анна Мария Ефремова. Фото © Telegram / "Только Никому"