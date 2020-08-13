В Москве нашли расчленённое тело женщины, в подозреваемых — её муж. Лайф узнал подробности о жизни семьи

В квартире на Ореховом бульваре в Москве нашли расчленённое тело женщины, останки были разложены по пакетам. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в столичном ГСУ СК РФ.
Как уточнили в ведомстве, в жилом помещении также находился супруг убитой, его проверяют на причастность к совершению преступления. При этом источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что 48-летний мужчина задержан по подозрению в расправе над 41-летней женой.
По словам собеседника, расчленённое тело женщины было найдено после жалобы соседей на неприятный запах из квартиры. Жильцы дома несколько раз пытались попасть в жилище, однако дверь им никто не открыл. В результате было принято решение вызвать спасателей. Когда приехали сотрудники МЧС, муж убитой сам открыл дверь. В квартире, по словам источника, всё было в крови, в ванной лежала пила.
По предварительной информации, женщина умерла около недели назад. В квартире также находился шестилетний сын пары.
Источник Лайфа рассказал, что последние годы семья вела асоциальный образ жизни, супруги выпивали, при этом нигде не работали.
Ходили мириться в кафе. Лайф публикует видео, сделанное за несколько часов до расчленения петербурженки мужемПо словам источника, супруги разговаривали друг с другом уважительно.
Ещё один случай с расчленением произошёл 27 июля в Санкт-Петербурге. Там было найдено туловище девушки без головы, рук и ног. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством. На допросе он сознался в совершении преступления и заплакал. Суд арестовал его на два месяца.