Умер актёр из "Ликвидации" Владимир Михайловский

Заслуженный артист России, бывший партнёр Аркадия Райкина родился в 1936 году в Ленинграде. До 2004 года он служил в "Сатириконе", откуда перешёл в театр "Эрмитаж".

— Он был прелестный, мягкий, остроумный, весёлый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр, опирающийся и живущий не только главными и заглавными артистами и руководителями, но и своими ежедневными добросовестными исполнителями и создателями, которые и есть суть и плоть театра и любого коллективного искусства. Слава им и память и бесконечная благодарность наша... — говорится в некрологе от лица художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина.