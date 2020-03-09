Умер актёр из "Ликвидации" Владимир Михайловский

Актёр Владимир Михайловский скончался на 84-м году жизни, об этом сообщается на сайте театра "Сатирикон".
Заслуженный артист России, бывший партнёр Аркадия Райкина родился в 1936 году в Ленинграде. До 2004 года он служил в "Сатириконе", откуда перешёл в театр "Эрмитаж".
— Он был прелестный, мягкий, остроумный, весёлый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр, опирающийся и живущий не только главными и заглавными артистами и руководителями, но и своими ежедневными добросовестными исполнителями и создателями, которые и есть суть и плоть театра и любого коллективного искусства. Слава им и память и бесконечная благодарность наша... — говорится в некрологе от лица художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина.
Среди работ Михайловского — роли в таких фильмах, как "Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя", "Ликвидация", "Исаев". Причины смерти артиста пока не уточняются.
Ранее в США скончался Макс фон Сюдов, актёр, сыгравший Трёхглазого ворона в "Игре престолов".