Умер актёр, сыгравший Трёхглазого ворона в "Игре престолов"

– С разбитым сердцем и огромной печалью мы объявляем, что Макс фон Сюдов ушёл из жизни 8 марта 2020 года , — заявила она изданию Paris Match и попросила прессу с уважением отнестись к семье актёра, переживающей утрату.

Макс фон Сюдов за свою длинную актёрскую карьеру сыграл в 140 фильмах и сериалах. Среди них, роль Трёхглазого ворона в "Игре престолов", Лора Сан Текки в "Звёздных войнах", а также съёмки в "Тюдорах", "Нюрнберге", "Приключениях молодого Индианы Джонса" и т.д. Он сотрудничал с известными режиссёрами, включая Стивенома Спилберга и Андрея Кончаловского. Макс фон Сюдов удостоен множества наград, в числе которых "Золотой глобус", "Оскар" и "Эмми".