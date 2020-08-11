Петербуржец погиб, пытаясь сделать эффектный трюк на мосту — видео

Видео © Mash на Мойке

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели 48-летнего жителя Санкт-Петербурга, который упал с моста на Свердловской набережной. По предварительным данным, мужчина пытался исполнить акробатический трюк — встать на руки на перила моста. Однако не удержал равновесие и сорвался.

Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", погибший мог быть пьян. Перед смертельным трюком он приставал к проходящим мимо девушкам, а потом зачем-то разделся по пояс.

Хотя высота моста всего несколько метров, при падении мужчина получил тяжелейшие переломы. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, но врачи не смогли помочь пострадавшему. Как отмечает телеканал "360", пострадавший скончался на месте.