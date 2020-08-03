Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Очевидцы сняли, как участник чемпионата Москвы сорвался вниз, выполняя трюк на самокате

В процессе падения парень ударился головой о край трамплина, а затем приземлился на асфальт.

341

Фото © TikTok / sane4eek7

В Москве 1 августа проходил чемпионат по самокатному спорту, на котором молодые люди демонстрировали свои умения в экстремальном спорте. Но во время выполнения трюка один из участников по имени Олег серьёзно пострадал. Он взлетел над трамплином, но не смог справиться с самокатом, который повело в сторону. Парень ударился головой о край платформы и рухнул вниз с высоты в несколько метров.

Видео © TikTok / sane4eek7

Жизнь спортсмену спас защитный шлем, что прикрывал его голову. Ведущий тут же потребовал скорую, и после Олега срочно доставили в больницу, об этом сообщил инстаграм-аккаунт Kickscootershop, посвящённый этому виду спорта. Видеозаписью падения поделился пользователь "Тиктока" Sane4eek, и его ролик набрал 16,4 тысячи просмотров.

У нас экстремальный спорт и от травм, к сожалению, никто не застрахован

Kickscootershop

Очевидцы сняли, как турист спрыгнул в воду с 20-метрового обрыва, получив множественные переломы

Сейчас мужчина находится в реанимации местной больницы с многочисленными травмами.

Выбор редакции

Loading...