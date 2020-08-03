Очевидцы сняли, как участник чемпионата Москвы сорвался вниз, выполняя трюк на самокате

В Москве 1 августа проходил чемпионат по самокатному спорту, на котором молодые люди демонстрировали свои умения в экстремальном спорте. Но во время выполнения трюка один из участников по имени Олег серьёзно пострадал. Он взлетел над трамплином, но не смог справиться с самокатом, который повело в сторону. Парень ударился головой о край платформы и рухнул вниз с высоты в несколько метров.
Видео © TikTok / sane4eek7
Жизнь спортсмену спас защитный шлем, что прикрывал его голову. Ведущий тут же потребовал скорую, и после Олега срочно доставили в больницу, об этом сообщил инстаграм-аккаунт Kickscootershop, посвящённый этому виду спорта. Видеозаписью падения поделился пользователь "Тиктока" Sane4eek, и его ролик набрал 16,4 тысячи просмотров.
У нас экстремальный спорт и от травм, к сожалению, никто не застрахован
Kickscootershop