Очевидцы сняли, как участник чемпионата Москвы сорвался вниз, выполняя трюк на самокате

В Москве 1 августа проходил чемпионат по самокатному спорту, на котором молодые люди демонстрировали свои умения в экстремальном спорте. Но во время выполнения трюка один из участников по имени Олег серьёзно пострадал. Он взлетел над трамплином, но не смог справиться с самокатом, который повело в сторону. Парень ударился головой о край платформы и рухнул вниз с высоты в несколько метров.