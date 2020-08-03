Очевидцы сняли, как турист спрыгнул в воду с 20-метрового обрыва, получив множественные переломы

38-летний турист из Великобритании, чьё имя неизвестно, решил разбавить свой отдых на Ибице, Испания, привнеся нотку экстрима. В живописном местечке Кап-Негрет мужчина вместе с другом забрался на утёс, высота которого больше 21 метра, и спрыгнул в воду. Приземлился он с жутким звуком, ударившись либо о поверхность воды, либо о камни, скрывавшиеся на глубине, пишет The Mirror.

Видео © Facebook / Periódico de Ibiza y Formentera

Всю опасную выходку снимали на телефон местные жители. Один из которых за кадром воскликнул: "Они совсем с ума посходили!", когда заметил, как турист ищет место для прыжка. Пострадавшего мужчину доставили в больницу с многочисленными травмами: переломами и повреждённой спиной. В испанских СМИ сообщали, что позже туриста перевели из реанимации в травматологическое отделение, но сами медики этого не подтвердили.

Фото © Facebook / Periódico de Ibiza y Formentera