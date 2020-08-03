Муж бросил жену через два года после свадьбы и сильно пожалел об этом, увидев, как она похудела

30-летняя Кирстен Айсбетт никогда не была худышкой. Даже во время подготовки к свадьбе девушка с трудом нашла идеальное платье, в котором бы она хорошо выглядела. И когда штамп уже был в паспорте, вес начал постепенно расти. Муж оказался к такому не готов и бросил австралийку спустя два года брака.

Фото © Instagram / kirstenashlea_pt

Но вес продолжал расти, и неудивительно. Девушка начала заедать стресс в KFC. Мало того, Кирстен пришлось обратиться к психотерапевту, который лишь прописал ей антидепрессанты. Но лучше от них не становилось, а отметка на весах достигла 95 килограммов.

Я обедала в KFC, слишком уставшая на своей работе агентом по недвижимости, чтобы что-то готовить. Я разогревала замороженную картошку фри, куриные котлеты или лазанью. Я привыкла чувствовать себя вялой и усталой. И, внезапно оставшись одна, я была искалечена тревожностью Кирстен Айсбетт

Фото © Instagram / kirstenashlea_pt

Тогда Кирстен поняла: нужно что-то менять. Начала девушка с пищевых привычек. На место фастфуда пришла здоровая еда вроде овощей, фруктов и риса. Также австралийка устала тосковать в одиночестве, поэтому вместе с подругой записалась в женский спортивный лагерь, в котором они выработали в себе рвение к физическим нагрузкам.

Фото © Instagram / kirstenashlea_pt

Вскоре девушка начала занятия с персональным тренером и за несколько месяцев сбросила 27 кило. На этом Айсбетт не остановилась. Она продолжила правильно питаться и занятия в зале. Теперь, потеряв ещё 12 кг, девушка весит 55 килограммов. Мало того, красотка сама работает тренером и моделью бикини, а друзья шутят, что сейчас бывший Кирстен сидит в одиночестве и кусает локти.

Фото © Instagram / kirstenashlea_pt