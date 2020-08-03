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Школьники закричали от ужаса, когда увидели, кто прячется за спиной учителя во время онлайн-урока

Недавно в Сети завирусилось видео, снятое учеником во время дистанционного урока. Никаких школьных шалостей или юмора — на этот раз внимание привлекло загадочное привидение прямо за спиной преподавателя.

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Кадр из видео © Twitter / fredygzzr

Учитель из Мексики надолго запомнит это занятие. Ни с того ни с сего класс начал говорить, что за его спиной кто-то стоит. Сначала мужчина не поверил им — с ним никто не живёт, а школяры частенько любят подшутить. Но один из учеников заснял паранормальное явление, и такие видеодоказательства никому не понравятся.

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Fredygzzr

Видео © Twitter / fredygzzr

Инцидент произошёл в начале занятия. Едва успел преподаватель включить камеру и поздороваться, как дверь за его спиной отворилась и стало слышно, как скулит пёс. Позже на заднем плане пролетела едва заметная белая тень. А потом за плечом мексиканца показывается бледное лицо девочки. Несмотря на предупреждения "зрителей", мужчина настаивал, что кроме него и собаки дома никого нет.

Кадры из видео © Twitter / fredygzzr

Однако, по словам fredygzzr, учителю потом всё равно пришлось поверить словам учеников. Пересмотрев запись урока, мужчина увидел всё то, о чём его так предупреждали, и пообещал, что, если подобное повторится, он тут же соберёт вещи и переедет.

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