Школьники закричали от ужаса, когда увидели, кто прячется за спиной учителя во время онлайн-урока

Учитель из Мексики надолго запомнит это занятие. Ни с того ни с сего класс начал говорить, что за его спиной кто-то стоит. Сначала мужчина не поверил им — с ним никто не живёт, а школяры частенько любят подшутить. Но один из учеников заснял паранормальное явление, и такие видеодоказательства никому не понравятся.

Смотрите, что увидел друг во время его онлайн-занятия. Его учитель живёт один и переехал в этот дом совсем недавно Fredygzzr

Видео © Twitter / fredygzzr

Инцидент произошёл в начале занятия. Едва успел преподаватель включить камеру и поздороваться, как дверь за его спиной отворилась и стало слышно, как скулит пёс. Позже на заднем плане пролетела едва заметная белая тень. А потом за плечом мексиканца показывается бледное лицо девочки. Несмотря на предупреждения "зрителей", мужчина настаивал, что кроме него и собаки дома никого нет.

Кадры из видео © Twitter / fredygzzr