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Храм Дэвида Бекхэма является одним из самых странных религиозных зданий, и вот что творится внутри

Каждому туристу, который приезжает в Бангкок, советуют сходить в храм Ват Париват, который также известен своим неофициальным названием "храм Дэвида Бекхэма". И нет, футболист не спонсировал его строительство, всё намного интереснее (и страннее).

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Фото © Instagram / benbrommell

На первый взгляд Ват Париват ничем не отличается от обычных буддийских храмов, но стоит подойти поближе, как на убранстве храма начинают виднеться весьма своеобразные фигуры

Фото © Instagram / benbrommell

Благодаря одной из самых странных скульптур храм получил своё второе неофициальное название. В 1999 году прямо над алтарём Будды установили фигуру... Дэвида Бекхэма

Фото © Instagram / viengtravel

Оказывается, скульптор был большим поклонником "Манчестер Юнайтед" и буквально выбил у настоятелей разрешение оставить фигуру футболиста как символ любви к спорту

Фото © Instagram / anastasiinha

Но и без Бекхэма убранство храма поражает своей нелепостью. Среди традиционных скульптур мифических существ на стенах Паривата красуются символы поп-культуры

Фото © Instagram / anastasiinha

И хоть все эти герои далеки от восточной культуры, их статуи сделаны в храмовой стилистике. Поэтому и Бэтмен, и Пикачу, и даже Микки-Маус (почему-то с женской грудью) выглядят на удивление гармонично

Фото © Instagram / anastasiinha

Некоторые источники утверждают, что все эти статуи супергероев и других персонажей установлены на храме, потому что считаются символами добра и могут защитить буддизм. Теория интересная, но вопрос в том, как поможет защитить религию антропоморфный заяц с селфи-палкой

Фото © Instagram / anastasiinha

Также некоторые считают, что таким поп-культурным храмом буддисты хотели привлечь молодёжь в лоно религии. Однако пока что удалось привлечь лишь внимание и насмешки, пишет Oddity Central.

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