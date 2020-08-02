Храм Дэвида Бекхэма является одним из самых странных религиозных зданий, и вот что творится внутри

На первый взгляд Ват Париват ничем не отличается от обычных буддийских храмов, но стоит подойти поближе, как на убранстве храма начинают виднеться весьма своеобразные фигуры

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Благодаря одной из самых странных скульптур храм получил своё второе неофициальное название. В 1999 году прямо над алтарём Будды установили фигуру... Дэвида Бекхэма

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Оказывается, скульптор был большим поклонником "Манчестер Юнайтед" и буквально выбил у настоятелей разрешение оставить фигуру футболиста как символ любви к спорту

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Но и без Бекхэма убранство храма поражает своей нелепостью. Среди традиционных скульптур мифических существ на стенах Паривата красуются символы поп-культуры

Фото © Instagram / anastasiinha

И хоть все эти герои далеки от восточной культуры, их статуи сделаны в храмовой стилистике. Поэтому и Бэтмен, и Пикачу, и даже Микки-Маус (почему-то с женской грудью) выглядят на удивление гармонично

Фото © Instagram / anastasiinha

Некоторые источники утверждают, что все эти статуи супергероев и других персонажей установлены на храме, потому что считаются символами добра и могут защитить буддизм. Теория интересная, но вопрос в том, как поможет защитить религию антропоморфный заяц с селфи-палкой

Фото © Instagram / anastasiinha

Также некоторые считают, что таким поп-культурным храмом буддисты хотели привлечь молодёжь в лоно религии. Однако пока что удалось привлечь лишь внимание и насмешки, пишет Oddity Central.