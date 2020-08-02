Подруги создают целые миры со своей экосистемой, которые помещаются прямо на ладошке: 10 фото

Подруги из Сан-Паулу, Бразилия, Лина Сирило и Лаура Гонсалес решили как-то воплотить одну свою идею в жизнь, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / jardimnopote

Девушки стали создавать целые миры в бутылках, банках и других стеклянных ёмкостях, делая каждую работу индивидуально и вручную

Фото © Instagram / jardimnopote

Но эти банки не просто украшения — там настоящий грунт, вода и растения. В качестве декоративного элемента используются фигурки людей, животных и популярных персонажей

Фото © Instagram / jardimnopote

Такие экосистемы просты в уходе и выживут даже у самых забывчивых хозяев. Поливать их нужно каждые 10–15 дней, всё остальное время они справляются сами

Фото © Instagram / jardimnopote

Девушки и их творчество пользуются огромной популярностью. На инстаграм мастериц подписано 119 тыс. человек