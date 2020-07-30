Мама игнорировала заложенный нос, пока он не увеличился в три раза и его пришлось удалить

Как-то раз 40-летняя Джулия Дейви из Дорсета, Великобритания, проснулась утром с заложенным носом. Но паниковать не стала, решив, что это просто лёгкое недомогание. Но время шло, а лучше ей не становилось, поэтому мама троих детей решила обратиться к врачу. В больнице после обследования ей сообщили, что это полип и его можно удалить без каких-либо проблем, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Julia Davey

Но спустя пару дней после операции Джулии позвонили из больницы и попросили приехать. Она не подумала ничего плохого, поэтому даже не взяла с собой мужа Ника. Но врачи сообщили ей ужасную новость — на носу у женщины был вовсе не полип, а рак кожи. Медики назначили химиотерапию, но карценоид отреагировал на неё отвратительно и начал увеличиваться, а вместе с ним и нос. Когда тот достиг огромных размеров, ничего не оставалось, как удалить носовую перегородку целиком. Но и это не помогло, и через некоторое время вернувшийся рак вынудил Джулию сделать ещё одну операцию, которая оставила её без носа.

Фото © Facebook / Julia Davey

Это меня сильно расстроило. Я не тщеславная и не зацикленная на внешности, но нос ведь такой заметный... Джулия Дейви

После операции врачи заверили Джулию, что теперь всё будет хорошо. Но на следующем сканировании выяснилось, что карценоид не сдался и обосновался в верхней части челюсти. Было принято решение снова его вырезать, но рак вёл себя слишком агрессивно. А когда при новом осмотре оказалось, что раковые клетки не пропали, а засели глубже, Джулия пришла в отчаяние. Никакая операция больше не могла их удалить, ведь они располагались слишком близко к мозгу. И теперь женщине была доступна только иммунотерапия.

Фото © Facebook / Julia Davey