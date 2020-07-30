Парень случайно снял, как кто-то пытается выйти из подвала, но за дверью никого не оказалось

На Reddit появились леденящие душу кадры, на которых дверь по неизвестной причине начинает дрожать, но, когда хозяин дома резко открывает её, по ту сторону никого не оказывается. Видео начинается с того, что мужчина идёт по коридору и подходит к собаке, чтобы погладить её. Но животное явно что-то заметило и смотрит в эту сторону. И в это мгновение дверь, которая ведёт в подвал, начинает дрожать, словно её кто-то толкает и пытается выбраться.

Видео © Reddit / vanillabear24399

В подписи мужчина под ником vanillabear24399 написал: "Ребят, я серьёзно волнуюсь. Я не понимаю, что это. Какие-то странные вещи происходят в доме моих родителей". Однако пользователи нисколько его не успокоили. По их мнению, собака не могла подделать испуг, и поэтому за дверью действительно находилось нечто потустороннее.

Что, если это был призрак, который хотел выйти из подвала и не мог открыть дверь, а вы как раз помогли сделать ему это? Пользователь Сети