Экс-сотрудника Генпрокуратуры оштрафовали на 150 тысяч рублей по делу о драке с полицией

Экс-замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова оштрафовали на 150 тысяч рублей. Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского в Москве. Дорогомиловский суд столицы рассмотрел дело Мыльникова в особом порядке, так как ранее он признал вину.
— Назначить Мыльникову наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, — огласила приговор судья.
Уволенный за драку с полицейским сотрудник Генпрокуратуры извинился перед пострадавшим, но это не помоглоИгоря Мыльникова обвинили в применении насилия против представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Выступая с последним словом, он заявил, что раскаивается в содеянном, и всеми силами пытался возместить нанесённый ущерб. Из его характеристики следует, что он участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе, служил в спецназе, имеет знак почётного работника Генпрокуратуры России, на иждивении у него находятся супруга и два малолетних ребёнка.
Напомним, что, по данным СМИ, полиция остановила сотрудника Генпрокуратуры за пьяный дебош возле одного из домов на 2-й Филёвской улице. Когда его доставили в отделение полиции, он напал на сотрудника правоохранительных органов за просьбу снять ремень. Его хотели поместить в камеру, так как он вёл себя неадекватно. Генпрокурор Игорь Краснов вскоре уволил участника инцидента. Впоследствии Мыльникова обвинили в применении насилия против представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).