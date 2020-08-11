Экс-сотрудника Генпрокуратуры оштрафовали на 150 тысяч рублей по делу о драке с полицией

Экс-замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова оштрафовали на 150 тысяч рублей. Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского в Москве. Дорогомиловский суд столицы рассмотрел дело Мыльникова в особом порядке, так как ранее он признал вину.

— Назначить Мыльникову наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, — огласила приговор судья.

Выступая с последним словом, он заявил, что раскаивается в содеянном, и всеми силами пытался возместить нанесённый ущерб. Из его характеристики следует, что он участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе, служил в спецназе, имеет знак почётного работника Генпрокуратуры России, на иждивении у него находятся супруга и два малолетних ребёнка.