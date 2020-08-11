Количество жертв взрыва в Бейруте превысило 170 человек

По меньшей мере 171 человек погиб в результате взрыва в порту Бейрута, ещё не менее 30 пропали без вести. Об этом сообщили в Минздраве Ливана. Ранее же сообщалось о 164 погибших.
Следователи рассказали, что привело к смертоносному взрыву в БейрутеСтолица Ливана полуразрушена из-за детонации почти трёх тысяч тонн селитры.
Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Его причиной стали три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. По данным агентства Reuters, инспекторы не раз обращали внимание на ненадлежащее хранение взрывоопасных веществ.
Спустя несколько дней после происшествия в центре столицы начался антиправительственный митинг. Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку.
Ранее Лайф сообщал, что ликвидаторы последствий взрыва обнаружили в Бейруте 20 контейнеров с неизвестной жидкостью. Один из них протекает.