Количество жертв взрыва в Бейруте превысило 170 человек

По меньшей мере 171 человек погиб в результате взрыва в порту Бейрута, ещё не менее 30 пропали без вести. Об этом сообщили в Минздраве Ливана. Ранее же сообщалось о 164 погибших.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Его причиной стали три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. По данным агентства Reuters, инспекторы не раз обращали внимание на ненадлежащее хранение взрывоопасных веществ.

Спустя несколько дней после происшествия в центре столицы начался антиправительственный митинг. Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку.