СМИ: Причиной госпитализации Ефремова стал стеноз сосудов

Актёра Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда из-за стеноза сосудов, который, предположительно, мог развиться на фоне злоупотребления алкоголем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На коляске и в тапочках. СМИ опубликовали видео с Ефремовым в Боткинской больнице Однако лицо пациента скрывает маска, и нельзя достоверно сказать, что это именно актёр.

Напомним, 11 августа должно было состояться судебное заседание по делу о смертельном ДТП. Михаилу Ефремову ещё по пути в суд стало плохо, из машины ФСИН его вывели под руки, но уже спустя несколько минут из здания его вынесли на носилках в бессознательном состоянии. Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт, а позже перевели в реанимацию. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев высказал мнение, что причиной ухудшения здоровья артиста стали последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.