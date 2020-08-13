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Развалился на несколько частей. На Кубани упал учебный самолёт Л-39

Экипаж успел катапультироваться, лётчики не пострадали.

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Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолёт Л-39, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны России.

При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолёт Л-39 учебной авиационной базы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что экипаж из двух человек успел катапультироваться, лётчики не пострадали. Самолёт упал в безлюдном месте, на земле разрушений нет. Причина аварии устанавливается.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На кадрах с места событий, которые попали в распоряжение Лайфа, видно, что судно разлетелось на несколько частей, при этом совсем не сохранились цельные части.

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По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 18 человек.

Ранее Лайф рассказывал, что в Калужской области в районе аэродрома Кудиново потерпел крушение легкомоторный самолёт "Корвус". Пилот погиб.

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