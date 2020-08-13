Развалился на несколько частей. На Кубани упал учебный самолёт Л-39

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолёт Л-39, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны России.
— При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолёт Л-39 учебной авиационной базы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что экипаж из двух человек успел катапультироваться, лётчики не пострадали. Самолёт упал в безлюдном месте, на земле разрушений нет. Причина аварии устанавливается.
На кадрах с места событий, которые попали в распоряжение Лайфа, видно, что судно разлетелось на несколько частей, при этом совсем не сохранились цельные части.
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в ИндииПо последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 18 человек.
Ранее Лайф рассказывал, что в Калужской области в районе аэродрома Кудиново потерпел крушение легкомоторный самолёт "Корвус". Пилот погиб.