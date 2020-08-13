Встать, суд идет. На саратовскую судью, сбившую насмерть пешехода, возбудили уголовное дело

В декабре прошлого года 37-летняя судья Фрунзенского района города Саратова Оксана Денисенко неслась по городу на своём кроссовере "Хундаи". Стоял тёмный вечер. Игнорируя дорожные знаки, судья пыталась выехать на набережную. Не заметив проходящую по пешеходному переходу пожилую 53-летнюю женщину, Денисенко на полной скорости сбила ее. От сильного удара пострадавшая отлетела на встречную полосу, получив множественные травмы. Через шесть дней несчастная скончалась в реанимации.

Судья Денисенко в рабочей атмосфере. Фото © Сколько получает

Казалось бы, что после смертельной аварии судью немедленно должны были отстранить от должности, но Денисенко проработала ещё целый год и ушла в отставку по собственному желанию, только когда квалификационная коллегия судей наконец дала своё разрешение на возбуждение уголовного дела. Лайф обратился в коллегию для выяснения причин, почему так долго тянули с разрешением, несмотря на явный состав преступления, однако там предоставить оперативный комментарий отказались.

Судья на стороне гособвинения

Лайф выяснил, что местные жители отзывались работе Денисенко довольно негативно. В 2017 году она являлась судьей по нашумевшему делу местных фермеров Александра и Надежды Елисеевых, которые, по версии следствия, получили несколько миллионов из госбюджета на технику и потратили на свои нужды. По мнению участников судебного процесса, Денисенко заволокичивала процесс, поскольку постоянно продлевала арест фермерам. Адвокаты считали её нарушителем статьи - “Разумный срок уголовного судопроизводства". В местных СМИ прошла информация, что Денисенко могла демонстрировать явную заинтересованность исходом дела. И что многое указывало на её пристрастность и симпатию стороне гособвинения. По мнению саратовских журналистов, процесс, который вела тогда Денисенко, напоминал самую настоящую карикатуру на судебную систему и наглядно показывал, как вершится "правосудие по-саратовски".