Составлен план ликвидации сильнейшего химического загрязнения в Усолье-Сибирском

В Иркутской области состоялось первое собрание межведомственного штаба по ликвидации обширного загрязнения окружающей среды в результате деятельности химических предприятий на территории города Усолье-Сибирское. Глава региона Игорь Кобзев сообщил журналистам, что разработан план первоочередных мероприятий. В частности, будет проведён анализ объёмов загрязнения в 16 наиболее опасных цистернах на предприятии и их последующая утилизация на промышленной площадке "Усольехимпром".

Этим займутся специалисты Минобороны России. Как подчеркнул глава Приангарья, в процессе утилизации токсичных веществ военные будут следить за химической безопасностью специалистов, работающих с химикатами, и местных жителей. Сотрудники Росгвардии возьмут под охрану территорию промышленной площадки.

Также комиссия приняла решение о судьбе 16 ещё действующих на территории бывшего "Усольехимпрома" предприятий. Три из них продолжат свою работу, отметил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

— Мы определили, что три предприятия мы оставляем. Они основные, в том числе потому, что они выполняют гособоронзаказ, (поддержание) систем жизнеобеспечения. В отношении остальных предприятий мы проводим индивидуальные беседы, их производственная площадка будет перенесена с учётом возмещения затрат, которые они понесут, — сказал Кобзев.

По планам, окончательная рекультивация загрязнённой площадки предприятия "Усольехимпром" завершится в 2024 году.