В круге ближнем. Кто еще может быть причастен к махинациям мультимиллионера из МГУ Гришина

Недавно по решению суда импозантный функционер МГУ Алексей Гришин сменил свой роскошный дворец в Подмосковье на камеру СИЗО в Саранске. Судя по всему, он будет не единственным фигурантом уголовного дела. Следователи и сыщики примеряют к делу бывших и нынешних партнёров Гришина, которые могли участвовать в махинациях.

Мошенничество, взятка и банкротство

Делом Гришина занимается управление Следственного комитета по Мордовии. Сотрудники ведомства в суде заявили об участии Гришина как минимум в трех эпиходах — преднамеренном банкротстве своей строительной компании, чем он нанес ущерб кредиторам в 183 миллиона рублей, хищении 4 миллионов рублей бюджетных средств при строительстве социальных объектов в регионе — перинатального центра и стадиона водных видов спорта. Еще одно обвинение — взятка.

В даче взятки Гришиным, как утверждает следствие, замешан также директор его строительной компании Михаил Иоффе, бывший депутат ЗакСобрания Мордовии. По версии следствия, они передали бытовую технику и мебель стоимостью 2 миллиона рублей начальнику управления капитального строительства Мордовии Сергею Макарову для того, чтобы он «лоббировал» интересы компании Гришина при заключении государственных контрактов. Именно Макаров должен был проверять качество выполнения работ фирмой Гришина.

Лайф изучил госконтракты, заключенные управлением строительства с фирмой Гришина и обнаружил, что работы по ряду объектов не были завершены. К примеру, «СДС» не удалось достроить футбольный стадион для Чемпиона мира по футболу-2018, с фирмой разорвали контракт, но судебных претензий не последовало.

Примечательно, что до того, как возглавить управление капстроительства, Макаров руководил компанией Гришина «СДС» (2006-2007 гг). Это следует из базы данных СПАРК-Интерфакс.

Кстати, Михаил Иоффе, который по версии следствия передавал взятку Макарову, вместе с Гришиным был арестован еще осенью 2019 года и провел в СИЗО 9 месяцев, после чего его отпустили под подписку о невыезде. В отношении начальника управления капстроительства тоже возбудили уголовное дело.

За несколько лет управление капитальным строительством Мордовии в лице Макарова заключило с «СДС», которым руководил Иоффе, контракты общей стоимостью несколько миллиардов рублей. Бизнесменам достались такие важные для региона проекты, как республиканский перинатальный центр, крытый футбольный манеж, футбольный стадион "Мордовия Арена" (готовили к ЧМ-2018) и стадион водных видов спорта.

Следователи считают, что Иоффе был ключевой фигурой в финансовых схемах Гришина. Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Александр Хинштейн, который уже несколько лет ведет собственное расследование похождений Гришина в Самарской области. По его словам, речь идёт о клане близких друзей: Гришин был одноклассником Алексея Меркушкина [сына экс-губернатора Мордовии Меркушкина] и Виктора Костина. Иоффе тоже их давний друг.

В 2012-м губернатор Мордовии Николай Меркушкин перешел работать в Самарскую область (тоже главой региона), туда же перешел Алексей Гришин, получив должность министра строительства. По словам Хинштейна, Гришин привел несколько человек, в том числе Костина.

В Самаре Костин руководил областным фондом поддержки индивидуального жилого строительства (ИЖС), впоследствии стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он незаконно начислял себе премии на 6,5 млн рублей, злоупотребив полномочиями и растратив бюджет. Суд признал его виновным, Костин получил 4,5 года колонии общего режима.

Хинштейн также называет Светлану Моравскую в числе ставленников Гришина. Она руководила управлением капитального строительства Самарской области. По словам депутата, чиновница была заместителем Гришина в ГК «Олимпстрой», той самой корпорации, которая готовила проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, обанкротилась и оставила после себя катастрофические долги — 6 миллиардов рублей и кучу уголовных дел. К примеру, силовики выяснил, что сотрудников компании трудоустраивали по фальшивым документам.

Будучи в команде Гришина в Самарской области Моравская распоряжалась бюджетными деньгами, предназначенными для масштабного капитального строительства и реконструкций. В 2018-м Моравскую задержали по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она приняла и оплатила работы по укреплению берега Саратовского водохранилища, хотя подрядчик «С.И.Т.И.» нарушил предусмотренные контрактом требования. В результате нанесла ущерб региональному бюджету более 200 миллионов рублей.

Еще один соратник Гришина - Михаил Головушкин. Он в начале 2010-х заведовал финансами в подведомственной структуре «Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова». Головушкин представлял интересы матери Гришина, он выступал как юрист при покупке ими роскошного дворца под Красногорском. После чего Головушкина поставили в Самарскую область, — рассказал депутат Александр Хинштейн:

— И Моравская и Головушкин имеют длительные взаимоотношения с Гришиным, бывшим министром строительства Самарской области или его родственниками. Указанные обстоятельства позволяют полагать, что противоправные действия Моравской и Головушкина совершались с одобрения Гришина, который являлся инициатором их прихода в органы власти Самарской области. Полагаю, что расходование бюджетных средств и создание преференций для отдельных застройщиков является четко отлаженной системой, наносящей ущерб интересам государства и общества.

Фото © Известия Мордовии

Семья в доле. Кому достанутся богатства

Отец Алексея Гришина — Виктор Иванович сегодня является ректором РЭУ им. Плеханова. В 90-х он работал в правительстве региона под началом губернатора Николая Меркушкина, затем трижды избирался депутатом Госдумы.

Он имеет крупные доли в бизнесе своего сына. Согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, с конца 2015-го он — совладелец управляющей компании «Инвест-Альянс», контролирующей строительное предприятие «СДС», в банкротстве которого обвиняют Гришина-младшего. Виктор Иванович также имел долю в кондитерской фабрике «Ламзурь», где его сын вместе с отпрыском губернатора Николая Меркушкина начинали свою карьеру.

За последние шесть лет Виктор Иванович задекларировал доход более 120 миллионов рублей, а также 9 земельных участков общей площадью почти 5,8 миллионов квадратных метров — 579 гектар. Это в два раза больше площади всего парка ВДНХ в Москве. Эти данные есть в открытом доступе.

Николай Меркушкин. Фото © ТАСС/ Михаил Метцель