Секретные полки секонд-хенда. Где можно купить брендовые вещи за копейки и как вычислить подделку

— Секонд-хенд — это здорово! Действительно можно найти шикарные вещи! Я, например, там купила роскошный плащ и пальто от MaxMara, летние блузки от Michael Kors, вещи от Ralph Lauren, шёлковый платок от Hermes. При этом заплатила сущие копейки, — рассказывает Ирина на одном из интернет-форумов.

Где искать вещи высшего класса

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Удивительно, но даже магазины товаров "с рук" делятся на плохие и хорошие. Такую негласную оценку дают им опытные покупатели. В плохом секонд-хенде, уверяют посетители со стажем, нет никакой надежды найти брендовую вещь в хорошем состоянии — лишь впустую потратите время. В хорошем магазине есть большая вероятность купить даже то, что продаётся только за границей, на родине бренда.

Отличить плохие и хорошие магазины легко. Первые занимают подвалы домов или ветхие здания. Как правило, секонд-хенд низкого уровня отличается ещё и тесным помещением, тусклым светом, небрежным отношением к одежде, которая свалена в одну кучу или вперемешку висит на вешалках. В магазине грязно, часто нет кассы и терминала для оплаты картой. Владельцы таких магазинов стараются экономить на всём. Соответственно, и товар закупается самого низшего класса. У некоторых магазинов есть группы в соцсетях, и туда они стараются выложить фото лучших вещей, которых в реальном ассортименте единицы.

Как отличить подделку от оригинала

— В секонд-хенде можно наткнуться на подделки (в том числе качественные) и новые вещи с этикетками, пришитыми в ближайшем ателье. Чтобы этого избежать, во-первых, нужно выбирать только светлые и чистые магазины с хорошими рекомендациями. Ещё лучше — сетевые, так как они дорожат репутацией, — объяснила руководитель FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner Мария Погораева. — Во-вторых, нужно заранее узнать, какие знаки оригинальности используют бренды и как их проверить. Например, серийный номер.

По словам доктора юридических наук, сотрудницы адвокатской конторы "Бородин и партнёры" Ольги Рогачёвой, информацию о вещи, в том числе её недостатках, продавец должен указывать на ярлыке. Это нужно учитывать, отправляясь за покупками в магазин подержанных товаров.

Как найти уникальную вещь в ассортименте секонд-хенда

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Завсегдатаи секонд-хенда рекомендуют почаще наведываться в хорошие магазины и даже выбирать такие визиты в качестве развлечения. Так вы привыкнете к необычному виду одежды и сможете быстро находить "жемчужины" среди моря простого тряпья.

Отправляясь на такую прогулку, нелишним будет заранее изучить современные модные направления, так как часто секонд-хенд переполнен культовыми вещами, которые остаются незамеченными. Эксперты рекомендуют посещать магазины, в которые попадает одежда первой категории, то есть с малым процентом износа. Здесь найти вещь с биркой, одежду из закрывшихся бутиков, остатки коллекций фирм-производителей гораздо проще.

Важно пройтись на секонд-шопинг в день завоза. Тогда есть все шансы купить отличную вещь за очень низкую цену. Чтобы попасть в счастливые часы, стоит подружиться с продавцами и оставить им свой номер телефона. Это позволит оперативно узнавать о поступлении новой партии товара.