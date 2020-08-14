Добровольцы ОНФ взялись за уборку разлива нефти в Норильске

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Волонтёры Общероссийского народного фронта присоединились к уборке последствий разлива топлива в Норильске, они вместе с сотрудниками МЧС будут работать до осени в несколько смен.
— Команда "Молодёжки ОНФ" будет работать в зоне чрезвычайной ситуации совместно и под руководством опытных морских спасателей и сотрудников МЧС в течение нескольких недель, — рассказали в пресс-службе.
Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о разливе топлива в НорильскеОстальным двум подозреваемым суд продлил арест до 30 сентября 2020 года.
Отмечается, что молодые люди уже приступили к разборке старых бонов. Затем они будут помогать в разбрасывании сорбента и смывать дизельное топливо с берегов.
В отряде ОНФ есть волонтёры в возрасте от 18 до 35 лет из Амурской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Тульской и Саратовской областей, Забайкальского, Камчатского, Красноярского и Ставропольского краёв, Ненецкого автономного округа, республик Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Крым, Тыва.
Ранее специалисты научно-производственной фирмы "Политехника" устранили причину и последствия нового разлива нефтяной смеси на ТЭЦ в Норильске.
Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3 произошёл разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.