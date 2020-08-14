"Мир намного лучше, чем война". Хабиб Нурмагомедов высказался о протестах в Белоруссии

— Конечно, слежу за ситуацией в Белоруссии. Не могу понять, что там происходит. Думаю, что и все, кто здесь находится, не могут понять истинную суть происходящего. Сидеть тут и рассуждать, что там происходит, это легко, — отметил Хабиб в ходе пресс-конференции в Москве. — Пожелаю, чтобы у них был мир, мирное небо над головой. Мир намного лучше, чем война. Думаю, уже какие-то там потери есть, кого-то сажают. Не хочу давать политическую оценку.