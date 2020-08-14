Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Мир намного лучше, чем война". Хабиб Нурмагомедов высказался о протестах в Белоруссии

Чемпион UFC в лёгком весе ответил на вопрос журналистов о ситуации в Белоруссии в ходе пресс-конференции в Москве.

219

Конечно, слежу за ситуацией в Белоруссии. Не могу понять, что там происходит. Думаю, что и все, кто здесь находится, не могут понять истинную суть происходящего. Сидеть тут и рассуждать, что там происходит, это легко, — отметил Хабиб в ходе пресс-конференции в Москве. — Пожелаю, чтобы у них был мир, мирное небо над головой. Мир намного лучше, чем война. Думаю, уже какие-то там потери есть, кого-то сажают. Не хочу давать политическую оценку.

Также он отметил, что был несколько раз в Белоруссии. Хабиб запомнил большой и чистый Минск, а также отзывчивых людей.

"Эта жестокость ничем не оправдана". Белорусский боец ММА Заниевский — о протестах и задержании Кудина

Боец ММА Станислав Заниевский, выступающий в К-1, родом из Белоруссии. Он живёт и тренируется в Польше. Специально для Лайфа он прокомментировал ситуацию в родной стране.

Выбор редакции

Loading...