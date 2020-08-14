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Комментатор Шмурнов извинился за свою истерику в матче "Спартака"

Он также сообщил, что продолжит работу на "Матч ТВ".

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Фото © instagram.com / ashmurnov

Спортивный комментатор Александр Шмурнов опубликовал у себя в "Твиттере" обещанные "три билборда".

В то воскресенье после матча "Спартак" "Сочи" я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, всё было в порядке. С формулировками не всё. Если кто-то этими формулировками обижен простите. Реакции на матч "Спартак" "Сочи" были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе среди нового руководства "Матч ТВ", больше, чем я думал. Мы идём дальше, работаем, — отметил Шмурнов. — Разумеется, я ни за что не сдам позиций и всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе! Подробности после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня ещё увидимся на футболе!

Также он выразил благодарность своим коллегам, которые поддерживали его.

"Это произвол!" Комментатора "Матч ТВ" отстранили от эфиров за истерику на матче "Спартака"

Журналист Александр Шмурнов во время матча "Спартака" и "Сочи" обрушил гневную тираду на судейский корпус и весь Российский футбольный союз. Истерика комментатора вызвала негативную реакцию у болельщиков и клубов РПЛ. Руководство канала тоже не осталось в стороне, отстранив его от ближайших эфиров.

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