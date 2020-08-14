Комментатор Шмурнов извинился за свою истерику в матче "Спартака"

— В то воскресенье после матча "Спартак" — "Сочи" я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, всё было в порядке. С формулировками — не всё. Если кто-то этими формулировками обижен — простите. Реакции на матч "Спартак" — "Сочи" были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе среди нового руководства "Матч ТВ", больше, чем я думал. Мы идём дальше, работаем, — отметил Шмурнов. — Разумеется, я ни за что не сдам позиций и всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе! Подробности — после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня ещё увидимся на футболе!