"Пока тренируюсь сам". Хабиб не стал искать нового тренера после смерти отца

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не стал искать себе нового тренера после смерти отца Абдулманапа, под руководством которого он тренировался с детства. Боец готовится к объединительному поединку с американцем Джастином Гэйтжи самостоятельно.

— Я постоянно тренируюсь, круглый год. В этом плане у меня нет проблем, да и опыт у меня большой. Я не переживаю, что год уже не выступал. Сейчас я тренируюсь в Дагестане, тренируюсь у себя. Пока сам, не под чьим-то руководством, — сказал Хабиб на пресс-конференции.

Спортсмен также рассказал, что намерен готовиться к бою с Гэйтжи в России. На вопрос, думал ли он о завершении карьеры, Нурмагомедов ответил, что у него сейчас хорошая мотивация. Он считает, что Абдулманап поддержал бы его в этой ситуации. Раз решил — тренируйся, готовься — так сказал бы отец, говорит Хабиб.