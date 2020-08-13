Премьер Латвии заявил о невозможности проведения совместного с Белоруссией ЧМ-2021 по хоккею

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала LTV7 заявил, что не знает, как в сложившейся ситуации республика будет проводить совместный чемпионат мира по хоккею 2021 года с Белоруссией.

— Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией, — отметил Кариньш.

Он также заявил, что попросил Министерство образования и науки выйти на связь с Международной федерацией хоккея для проработки возможного решения и путей выхода из этой ситуации.

Любопытно, но днём ранее глава Латвийской федерации хоккея Виеструс Козиолс подчеркнул, что Рига даже не рассматривает подобный вопрос, и призвал не "путать хоккей с политикой".