Премьер Латвии заявил о невозможности проведения совместного с Белоруссией ЧМ-2021 по хоккею

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала LTV7 заявил, что не знает, как в сложившейся ситуации республика будет проводить совместный чемпионат мира по хоккею 2021 года с Белоруссией.
— Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией, — отметил Кариньш.
Он также заявил, что попросил Министерство образования и науки выйти на связь с Международной федерацией хоккея для проработки возможного решения и путей выхода из этой ситуации.
Жители Минска заблокировали движение транспорта в районе места гибели участника митинговАвтомобилисты в ответ на это громко сигналят тем, кто с цветами и шариками в руках собрался на тротуарах.
Любопытно, но днём ранее глава Латвийской федерации хоккея Виеструс Козиолс подчеркнул, что Рига даже не рассматривает подобный вопрос, и призвал не "путать хоккей с политикой".
Напомним, в Белоруссии который день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицы стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.